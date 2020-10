Pedro esteve na base do Flamengo, mas explodiu no Fluminense e, somente depois, voltou ao Rubro-Negro Luciano Belford

Por O Dia

Rio - Contratados pelo Flamengo no início do ano, os atacantes Pedro e Pedro Rocha, e o meia Thiago Maia, chegaram por empréstimo ao Rubro-Negro. No entanto, a ideia do clube é de permanecer com os atletas. De acordo com o o vice-presidente do Fla, Marcos Braz, afirmou que já trabalha nos bastidores para a compra em definitivo dos jogadores.

"A gente já está se movimentando. O euro não ajuda a gente. Eu sempre sou confiante em contratar jogador de seleção, e o Pedro é um. Tem que ter calma, tranquilidade. Não vai ser diferente com Thiago Maia e Pedro Rocha. São jogadores que a gente entende que, dentro do possível, ajudaram muito até agora. O Flamengo está tranquilo e vai se esforçar muito para manter esse elenco", disse Braz.



Pedro pertence a Fiorentina, tem contrato com o Flamengo até o final do ano, e custará R$ 78,5 milhões caso o Rubro-Negro o compre. Já Pedro Rocha chegou por empréstimo junto ao Spartak Moscou, mas o clube carioca quer antes a extensão do vínculo até fevereiro. Emprestado pelo Lille, Thiago Maia fica no Fla até junho de 2021 e o Flamengo pode pagar até R$ 41 milhões por 50% do jogador.