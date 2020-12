O contrato de Diego Alves, de 35 anos, terminará dia 31 de dezembro Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 11/12/2020 20:07

A 20 dias do fim do contrato do goleiro Diego Alves com o Flamengo, as duas partes seguem muito distantes em relação a um possível desfecho positivo. De acordo com informações do site Globoesporte.com, o atleta não aceitará a última proposta apresentada pela diretoria, com um valor total 60% abaixo do oferecido em outubro.

Essa situação fez o goleiro se abrir ao mercado para 2021, principalmente o do exterior, enquanto o Rubro-Negro ainda não se manifestou sobre uma possível nova investida. No momento, Diego Alves tem somente mais três partidas para fazer com a camisa do Flamengo.

