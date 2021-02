As taças do Campeonato Brasileiro irão para Morumbi e Beira-Rio Divulgação/CBF

Por Venê Casagrande

Publicado 27/02/2021 16:01

A CBF realizou na última sexta-feira o evento de premiação do Campeonato Brasileiro 2020. A cerimônia contou com dirigentes de todos os clubes. O presidente Rodolfo Landim representou o Flamengo na solenidade, mas uma figura rubro-negra foi ausência: Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube.



A falta de convite causou mal-estar internamente no Flamengo. Alguns dirigentes da atual gestão não gostaram de saber que Marcos Braz, um dos responsáveis pelo sucesso do elenco na temporada 2020, não recebeu convite e Bruno Spindel, atual diretor de futebol, marcou presença no evento.



Nos bastidores, o caso soou como uma movimentação política de alguns integrantes da diretoria. Em 2021, o Flamengo terá eleição para presidente do clube, e o pleito promete agitar os corredores da Gávea.