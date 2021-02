Marcos Braz Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 20:01

Rio - O título do Brasileirão irá render R$ 33 milhões aos cofres do Flamengo. No entanto, a situação financeira do clube carioca para a próxima temporada está longe de ser tranquila. De acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, o Rubro-Negro terá que vender um titular e frear os seus gastos para seguir nos trilhos em 2021.

Da verba recebida pela taça, o Flamengo terá que repassar quase tudo, aproximadamente R$ 30 milhões, aos seus profissionais como premiação. Embora parte da torcida continue sugerindo contratações, e alguns ainda desejem o retorno de Jorge Jesus, o clube carioca terá que fazer em 2021 o contrário que vinha fazendo nos últimos anos.

Publicidade

A situação rubro-negra poderá se agravar ainda mais, caso o público nos estádios não voltem em breve. O Flamengo não vive um descontrole financeiro, porém, é preciso cautela. Os empréstimos feitos do ano passado para cá estavam dentro do orçamento e não são o problema para o clube. A redução de receitas que impõe um pé no freio para o futuro do Rubro-Negro.

Publicidade

Com isso, até meados de 2021, o Flamengo espera vender pelo menos um jogador por quantia que faça a diferença, ou seja, provavelmente um titular, já que não há no momento nenhuma promessa da base como Lucas Paquetá, Vinicius Junior e Reinier que fizeram o Rubro-Negro conseguiu grandes quantias recentemente.