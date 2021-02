Pedro, do Flamengo, posta foto com cabelo platinado e visual desagrada Bruna Marquezine Alexandre Vidal / Flamengo; Reprodução / Instagram Bruna Marquezine

Publicado 26/02/2021

Rio - Após ser campeão brasileiro com o Flamengo nesta quinta-feira, o atacante Pedro resolveu mudar o visual e descoloriu o cabelo. O novo visual do jogador chamou atenção nas redes sociais até da atriz Bruna Marquezine, que namorou Neymar no passado.

"Nevou", postou ele, com um emoticon de 'louco' sorridente. A atriz não perdoou e comentou.



"Cruz credo, Pedro. Tinha coisa pior pra inventar não?!", cornetou a atriz. Pedro respondeu:



"O título pediu!", respondeu.

