Por O Dia

Publicado há 4 horas

A partida entre Corinthians e Flamengo, disputada neste domingo, às 16h, no estádio Neo Química, válida pela 17ª rodada do Brasileirão, rendeu homenagem ao Dia do Médico. Os responsáveis pelos departamentos médicos dos clubes, Joaquim Grava, do Timão, e Marcelo Soares, do Rubro-Negro, foram aplaudidos antes do apito inicial.

Caso vença o Corinthians, o Flamengo poderá terminar a rodada na liderança do Brasileirão. Basta conquistar os três pontos sobre o Timão e torcer contra Internacional e Atlético-MG, que jogam contra Vasco e Bahia, respectivamente.