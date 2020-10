Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Por O Dia

Publicado 18/10/2020 14:58 | Atualizado 18/10/2020 15:12

Rio - O vice-presidente do futebol do Flamengo, Marcos Braz, conversou com o portal 'Coluna do Fla' neste domingo. Um dos pontos da entrevista foi a candidatura do dirigente a vereador do Rio de Janeiro. O VP do Rubro-Negro também comentou a MP do Mandante, que perdeu a validade na última quinta-feira.

"Isso não vai acontecer! Eu só saio do Flamengo campeão do mundo, ou se o presidente entender que eu não estou mais fazendo o meu serviço", disse Marcos Braz, que complementou, falando lamentando o término da MP.



"É uma pena para o futebol. O Flamengo tem uma posição muito firme em relação a isso. Infelizmente, não foi votado. Mas acho o seguinte: nada que está posto há mais de 35 anos poderia mudar com tanta facilidade em menos de 40 dias. Acredito que morre a MP, mas não morre a força e empenho do Flamengo nesse tema, para reverter a situação", encerrou Braz.