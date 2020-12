Torcedores do Flamengo promoveram 'rua de fogo' antes do jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 11/12/2020 16:45 | Atualizado 11/12/2020 17:30

As torcidas organizadas do Flamengo terão um problema quando o público retornar aos estádios. Por conta da 'rua de fogo', promovida no dia 11 de novembro, no Maracanã, antes do duelo com o São Paulo pela Copa do Brasil, o Ministério Público decidiu punir por 30 dias as torcidas do Rubro-Negro carioca, alegando que por conta da pandemia da Covid-19 não poderia ter aglomeração e completam no documento dizendo que não foram informados sobre o evento.

Os presidentes das organizadas foram comunicados da suspensão de 30 dias pelo Batalhão Especializado de Policiamento em Estádio, o Bepe. Por outro lado, os torcedores aguardam a notificação oficial para que possam recorrer e evitar a punição.

Um dos argumentos que será utilizado é de que a 'rua de fogo' não foi um evento planejado pelas torcidas organizadas, mas, sim, por pessoas que não fazem parte das agremiações. Inclusive, segundo apurou a reportagem, no dia do episódio, uma torcida entrou em contato com o Bepe para avisar que optaram em fazer parte para ajudar a organizar e não ficar "algo solto".

O Jornal O Dia tentou contato com o Bepe, mas, até a publicação da matéria, não obteve retorno. Presidentes de algumas torcidas organizadas do Flamengo confirmaram a informação, mas não quiseram entrar em mais detalhes.