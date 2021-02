Pepê em ação com a camisa do Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 13:15 | Atualizado 27/02/2021 14:40

Rio - Após a conquista do título brasileiro, o elenco principal do Flamengo ganhará alguns dias de descanso e tem previsão de retornar aos trabalhos somente no dia 15 de março. Com isso, o Campeonato Carioca será disputado apenas por jovens das categorias de base.

No entanto, os novatos devem contar com três reforços do time de cima. De acordo com o site "GE", Michael, João Gomes e Pepê pediram para reforçar a equipe no Estadual e devem estar à disposição já na segunda rodada.

Além deles, a equipe rubro-negra contará com mais dois reforços: o volante Hugo Moura, que retorna de empréstimo do Coritiba, e o zagueiro Bruno Viana, primeiro reforço para 2021.

Rogério Ceni também irá aproveitar os próximos dias para descansar. Nos primeiros jogos, a equipe será comandada por Maurícia Souza, técnico do sub-20.