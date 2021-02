Por O Dia

Publicado 26/02/2021 17:42 | Atualizado 26/02/2021 17:55

Rio - Após o Flamengo conquistar o Brasileirão de 2020, a CBF escreveu uma nota em seu site parabenizando a equipe carioca. Nela, a entidade trata o Rubro-Negro como octacampeão brasileiro e reconhece o título da Copa União, em 1987.

Site da CBF lista títulos brasileiros do Flamengo e inclui 1987 Reprodução

“O Brasil é vermelho e preto! O Flamengo é o grande campeão do Brasileirão Assaí 2020. Apesar do revés nesta quinta-feira (25) diante do São Paulo, no Morumbi, o Rubro-Negro conquistou o bicampeonato do Campeonato Brasileiro – o oitavo de sua história“, diz parte do texto.