Contusão no joelho direito do goleiro César pode atrapalhar negociação Marcelo Cortes/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 26/02/2021 18:24 | Atualizado 26/02/2021 18:36

O goleiro César foi avaliado por um ortopedista nesta tarde e o profissional constatou que o jogador sofreu lesão no ligamento cruzado no joelho direito. O Flamengo, inclusive, já comunicou ao Atlético-GO, clube que havia encaminhado a contratação do jogador por empréstimo até dezembro, e a negociação não irá mais ser concretizada.

Flamengo, Atlético-GO e César haviam alinhavado um acerto em que o goleiro ficaria no time goiano até dezembro, com os clubes dividindo o salário dele, mas com o Rubro-Negro carioca recebendo, de forma definitiva, duas jovens promessas para o Sub-15. Mas, com a lesão do jogador, o negócio "subiu no telhado"

Publicidade

O Atlético-GO, agora, precisará voltar ao mercado para buscar um novo goleiro. Jean, titular na temporada 2020, será devolvido ao São Paulo, que não aceitou renovar o empréstimo.

Em contato com o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, o mandatário confirmou que já foi comunicado da grave lesão de César pelo Flamengo. Segundo apurou a reportagem, o jogador ficará cerca de seis meses se recuperando do problema no joelho.

Publicidade

César tem contrato com o Flamengo até abril de 2022 e perdeu espaço nos últimos meses com a ascensão do jovem Hugo, que está sendo titular na ausência de Diego Alves.