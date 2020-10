Rodrigo Dunshee de Abranches Luciano Belford

Rio - Um dos entusiastas da MP do Mandante, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e que perdeu validade na última quinta-feira, o Flamengo, por meio de seu vice-presidente geral e jurídico, lamentou que a medida provisória não tenha sido votada no Congresso. Segundo Rodrigo Dunshee, uma "oportunidade histórica" foi perdida, mas o "filme não acabou".

"A MP do mandante perdeu a validade dia 15, por não ter sido votada a tempo no Congresso. Perdemos uma oportunidade histórica, mas tenho certeza que esse filme não acabou. A lei do mandante é a base da mudança. Liberdade é o marco zero", publicou o VP Rodrigo Dunshee, neste domingo, em seu Twitter.

A Medida Provisória 984/2020, chamada popularmente como Medida Provisória do Mandante, perdeu a validade na última quinta-feira sem ter sido votada pelo Congresso Nacional. Com isso, voltam a valer as regras anteriores da Lei Pelé, que distribui o "direito de arena" entre o dono da casa e o visitante.