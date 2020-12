Diego Alves Alexandre Vidal / Flamengo / DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 15:58 | Atualizado 11/12/2020 15:58

Rio - Flamengo e Diego Alves ainda não chegaram a um acordo sobre a renovação de contrato e a probabilidade do goleiro deixar o Rubro-Negro em janeiro é alta. Ex-jogador do clube, o comentarista Zinho, da 'Fox Sports', falou sobre a 'falta de sensibilidade' entre as partes na negociação.

"Falta sensibilidade de todos os lados. Falta ao Diego reduzir um pouco (a pedida), até pelo momento que o mundo está vivendo. Falta ao Flamengo ceder um pouco também, ele é um jogador importante para o Fla. Eles deveriam renovar por mais uma temporada, pelo menos", disse Zinho, que emendou:



"Além de ser um bom jogador, um ganho esportivo para o time, ele vai ser muito importante no processo de maturação do Hugo Souza. O garoto é ótimo, é maravilhoso, pode ir para a seleção. Ele pode até virar titular, mas vai ser um processo muito mais fácil se o Diego Alves estiver junto", encerrou.