Revelado pelo Flamengo, Marx Lenin é o novo reforço do Akron, da Segundona da Rússia Divulgação

Por O Dia

Publicado há 4 horas

Rio - Com nome de dois revolucionários comunistas históricos na Rússia, Marx Lenin, de 20 anos, é o novo reforço do Akron Tolyatti, da Segunda Divisão do país. Revelado nas categorias de base do Flamengo, o meia-atacante assinou contrato de três anos e vestirá a camisa 15.

Antes de alcançar o estrelato no mundo da bola, a revelação rubro-negra já era assunto nas redes socias graças ao nome. Apolítico, ele garante que o nome herdado do filósofo e sociólogo Karl Marx é fruto de uma homenagem ao pai, seu Marques. Já Vladimir Lenin, revolucionário comunista, político e chefe de governo da Rússia Soviética, entre 1917 a 1924, e da União Soviética, de 1922 até 1924, de fato inspirou a escolha da mãe.

O clube russo entrou na brincadeira que viralizou nas redes sociais do Brasil, em especial durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, e fez um irreverente anúncio nas redes sociais.



"O terceiro recém-chegado estrangeiro aos 'Red-Blacks', Marx Lenin dos Santos Gonçalves (11/04/2000) assinou seu primeiro contrato profissional em 2017 com clube do Rio de Janeiro, sua cidade - o mais popular do Brasil, Flamengo. Durante três temporadas, o 'revolucionário' de 20 anos jogou no time juvenil dos 'urubus'. Anteriormente, o meia-atacante se envolvia em partidas pela seleção brasileira sub-15", diz a postagem.