Diego Alves não deve ficar Alexandre Vidal/ Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 20:20

Rio - Com contrato até dia 31 de dezembro, o goleiro Diego Alves está de saída do Flamengo. Sem acordo pela renovação do contrato, o arqueiro atua em mais três partidas pelo Rubro-Negro. A negociação entre o jogador e o clube foi criticada pelo jornalista Jorge Nicola, comentarista da 'ESPN', que não concordou com a postura adotada pelo Fla nas tratativas.

"O Diego Alves tem um papel importante dentro de campo, mas também fora dele, resolvendo problemas, assumindo a liderança, comprando a bronca, muitas vezes até como porta-voz do elenco. Abrir mão dele, é abrir mão de um líder do elenco", disse o jornalista, que complementou:



"Se quiser fazer economia, faz com o Lincoln, com o Pedro Rocha, encontra um clube para vender o Léo Pereira. Tem uma série de fórmulas para economizar. A economia com o Diego Alves, na minha opinião é uma economia burra", encerrou Nicola.