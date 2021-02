Rafinha Alexandre Vidal / Flamengo

Por Lance

Publicado 27/02/2021 17:58

Cada vez mais perto de ser anunciado pelo Flamengo para a temporada 2021, Rafinha já tem o seu nome como opção para personalizar no novo uniforme do Rubro-Negro, através do site oficial da Adidas, fornecedora esportiva do clube. Há uma opção automática, inclusive, com o número 13 nas costas.



O site traz um destaque significativo para a venda do novo Manto Rubro-Negro, já anunciado oficialmente e na iminência de ser estreado em campo. A "camisa 1 autêntica" está disponibilizada com o valor de R$ 399,99.

Rafinha consta na opção marcável "Escolha um craque", em meio a 30 atletas selecionados do Flamengo. Além dele, Lucas Silva, atualmente no Paços de Ferreira-POR, é outro jogador que, atualmente, não pertence mais ao clube e está com nome e número personalizados.



Contudo, Rafinha está perto de retornar. Livre no mercado desde que rescindiu com o Olympiacos-GRE, o lateral-direito já aceitou as condições oferecidas pelo Flamengo e, nos próximos dias, será anunciado pelo clube. O contrato será até dezembro deste ano.



Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019, e do Carioca, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil, em 2020, Rafinha se despediu do Flamengo em agosto do ano passado, com 46 jogos e seis assistências, para atuar na Grécia. Por lá, realizou apenas 24 partidas.