Domenéc Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 14:38

Rio - Apesar de ter treinado o Flamengo em 20 das 38 partidas no Brasileirão de 2020, o técnico Domènec Torrent não se considera campeão brasileiro. Em entrevista ao site "GE", Dome se disse feliz pela conquista do clube, mas afirmou que não colocará o título em seu currículo.

Publicidade

"Estou muito contente por toda equipe. Não vi o último jogo porque minha conexão de internet falhou. Mas vi os últimos sete jogos. Não vou colocar o título no meu currículo porque não fui eu quem ganhei, apesar de ter ajudado como pude em momentos complicados, como o da pandemia", afirmou o catalão.

No comando do Flamengo, Dome colecionou 10 vitórias, cinco empates e cinco derrotas no Brasileirão - aproveitamento de 58,8%. As goleadas sofridas pela equipe acabaram pesando para sua demissão em novembro, quando Rogério Ceni assumiu a equipe.