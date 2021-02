Zico, ídolo maior da torcida do Flamengo Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 19:49

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico comenta a oitava conquista de título brasileiro da história do clube. Para ele, a superação do elenco rubro-negro foi fundamental para o sucesso no torneio de 2020.

"O título veio para alegrar todos nós, mas muita gente já apontava o Flamengo como favorito desde o início da competição, aconteceram vários problemas, o Flamengo teve que superá-los: trocas de treinadores, mudanças de filosofia de jogo, chegada de novos jogadores que não se adaptaram. A grande virtude da conquista foi um grupo que sabia de sua capacidade e acreditou até o fim, mesmo nos momentos de dificuldade", afirmou o ex-jogador em seu canal "Zico 10".

Para Zico, o bom desempenho na reta decisiva da disputa pelo título também foi importante para a conquista do octacampeonato.

"Pelo jogo de ontem não, mas o Flamengo mereceu o título. Não foi ontem que ganhou o título. Poderia até ter conquistado antes o título, mas perdeu muitos pontos em casa. E foram esses pontos em casa que fizeram a diferença no fim, já que o Inter perdeu para o Sport e não conseguiu ganhar do Corinthians jogando em casa", completou.