O ex-jogador Adílio foi um dos modelos da nova camisa do Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 26/02/2021 17:26 | Atualizado 26/02/2021 17:27

A geração 2019/2020 do Flamengo conseguiu, 37 anos depois, conquistar o bicampeonato do Campeonato Brasileiro. Com as conquistas recentes, a comparação com o time de 82/83 é inevitável entre os torcedores. As semelhanças são muitas: títulos de expressão e jogadores marcando o nome na história do clube.

Mas Adílio, um dos grandes destaques do time comandado por Zico e ídolo do Flamengo, evita comparações entre dois os elencos

"Semelhança eu não vejo. Para mim são dois times totalmente diferentes. A gente sabe que tudo é Flamengo. Se misturar tudo vai dar Flamengo sempre. São duas gerações muito boas, com gana de títulos. Isso é maravilhoso para o Flamengo. Mas a gente fica feliz vendo essa garotada de hoje levando canecos. Eles nos representam. É de geração para geração", disse em entrevista ao Jornal O Dia.

Durante a conversa com a reportagem, Adílio sugeriu que os dois elencos, inclusive, almoçassem juntos um dia para botar a resenha em dia. Para o ex-jogador, os atletas da atual geração vitoriosa do Flamengo têm espaço na mesma mesa que os campeões em 1982 e 1983.

"Esse time pode almoçar na mesa do Flamengo. A gente sabe que a família rubro-negra é cheia de campeões. Teríamos muito prazer de sentar na mesa junto com eles. A gente sabe que Flamengo é uma família. São duas gerações sensacionais. Seria um prazer enorme sentar na mesa com esses caras.

Conhecedor do bom futebol, Adílio não deixou de revelar um desejo: ver Gerson com a camisa da seleção brasileira. O ídolo rubro-negro evitou comparações com o atual volante do Flamengo, mas ressaltou o pedido pelo craque vestindo a camisa amarela.

"Gerson é um grande talento. Mas é diferente. Na época que jogávamos era diferente. Tínhamos que servir ao centroavante. Gérson é um jogador mais habilidoso. Só está faltando para ele a seleção brasileira. Ele tem que chegar à Seleção. Para mim, é um dos grandes jogadores.

Antes de finalizar a entrevista, Adílio lembrou da entrevista de Gabigol após o título do Brasieirão, revelando que pediu ao presidente Rodolfo Landim uma estátua na Gávea. Para o ídolo, o atual camisa 9 rubro-negro já merece esse status na sede do clube.

"É uma boa pedida (risos). Merece também. Um jogador que chegou ao Flamengo e o futebol dele foi lá para o alto. Quando ele chegou, ele ficou gigante. É um jogador que marcou essa geração deles. Ele tem muito amor e paixão com a camisa do Flamengo. Se ele pediu ao presidente Landim, ele merece. Não só ele como outros jogadores também.