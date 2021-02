André Rizek Reprodução

Publicado 26/02/2021 13:54

Rio - O jornalista André Rizek rebateu as críticas recebidas, nesta quinta-feira, pelo atacante do Flamengo Gabigol. Na manhã desta sexta, em seu Twitter, o apresentador do SporTV agradeceu ter sido lembrado e rebateu uma declaração do artilheiro campeão do Brasileirão.

"Parabéns, Gabigol, pelo título. Obrigado por lembrar de mim em momento tão importante da sua carreira vencedora... Mas você espalhou fake news. Nunca disse que o campeonato do Vasco era melhor que o do Flamengo. Apenas que eu esperava mais futebol do timaço de vocês. Abraços", escreveu o jornalista no Twitter.



O Flamengo perdeu para o São Paulo, mas, por uma combinação de resultado com o vice Internacional, a taça ficou na partida do Morumbi. Após levantar o título do Brasileiro, Gabigol e Diego fizeram um vídeo ao vivo no Instagram - que ainda contou com mais "verdades" - e desabafaram contra alguns jornalistas. Sobre Rizek, Gabi afirmou que André havia dito que o ano de 2020 do Vasco era melhor que o do Flamengo - o que foi rebatido.



"Seu André Rizek falou que a campanha do Vasco era melhor porque liderou. Duas rodadas", comentou Gabriel Barbosa na live.



Na época da possível fala, o Flamengo estava na Zona de Rebaixamento e o Vasco, que terminou no Z-4, liderava o Brasileirão. Além deles, os jornalistas Diogo Dantas e Venê Casagrande foram citados.