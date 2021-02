Foto: Alexandre Vidal / Flamengo Foto - Alexandre Vidal / Flameng

Por MH

Publicado 26/02/2021 19:42 | Atualizado 26/02/2021 19:45

Após conquistar o seu oitavo título de Campeonato Brasileiro, o Flamengo colocou quatro nomes na seleção da 51ª edição da Bola de Prata, premiação da ESPN Brasil, realizada nesta sexta-feira, em São Paulo. No time ideal, o lateral-direito Isla, o volante Gerson, o apoiador Arrascaeta e o técnico Rogério Ceni são os representantes do Rubro-Negro.

A seleção masculina da premiação da temporada de 2020 foi escalada com: Weverton; Isla, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Guilherme Arana; Gerson, Edenilson, Claudinho, Arrascaeta; Luciano e Marinho. Claudinho, do Bragantino, ficou com a Bola de Ouro como melhor jogador do Brasileirão.