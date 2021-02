Galvão Bueno Reprodução de TV

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 19:18

Rio - Ao fim do Campeonato Brasileiro, o narrador da Rede Globo, Galvão Bueno, fez uma analise sobre a competição no podcast A Mesa do portal "globoesporte.com". Ao abordar sobre a competição e o título rubro-negro, Galvão afirmou que o torneio ficou marcado negativamente, apesar da justa conquista da equipe carioca.

"É um campeonato marcado pela tragédia da pandemia, mas também pelo VAR, pela modernidade, por uma surpresa atrás da outra. O Flamengo ganhou com méritos, mas ganhou por ter um elenco bem superior aos outros", afirmou.

O Brasileiro premiou após muita contestação de torcedores do Flamengo e da imprensa esportiva o trabalho de Rogério Ceni. Na opinião de Galvão, o treinador ainda pode evoluir e se fosse dirigente rubro-negro não o trocaria pelo treinador campeão da Libertadores e do Brasileiro em 2019, Jorge Jesus.



"Rogério pode dar mais como técnico, mas acho que ficou a marca dele. As mudanças que ele fez, quando ele se acalmou um pouco, achando o lugar do Diego, que está jogando muito bem. O meio-campo com Diego, Everton, Gerson e Arrascaeta é sensacional. Rogério tem muito a crescer, consigo até vê-lo na seleção brasileira. Não trocaria ele pelo Jorge Jesus", disse.