Alexandre Vidal - Flamengo Alexandre Vidal - Flamengo

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 00:04

Rio - Autor do único gol do Flamengo no jogo contra o São Paulo, nesta quinta-feira, no Morumbi, quando o Flamengo conquistou o título brasileiro de 2020, Bruno Henrique exaltou a conquista após a partida. Ainda em campo, ele relembrou as dificuldades do elenco e voltou a afirma que a equipe "está em outro patamar".

"Estou muito feliz. Queríamos a vitória, o ano foi muito dificil, pandemia. Muitas coisas. No tranco. O Rogerio falou uma coisa, no jogo contra o Bragantino: 'vamos focar, se dedicar que nós vamos ser campeões dentro do Morumbi. A gente está em outro patamar mesmo, por tudo que aconteceu. Ficamos 7 pontos atrás do São Paulo, a gente conseguiu chegar. A história não é como começa, é como termina. E hoje somos campeões", afirmou à TV Globo.

Publicidade

O Flamengo conquistou o octacampeonato de forma dramática. O Rubro-Negro perdeu para o São Paulo, mas se beneficiou com o empate do Internacional com o Corinthians em Porto Alegre para levantar a taça.