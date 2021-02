Gabigol Alexandre Vidal / Flamengo

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 26/02/2021 00:20

Rio - O atacante Gabriel foi importantíssimo para o bicampeonato do Flamengo. Não marcou no jogo final, no Morumbi, ainda teve de ser substituído, machucado, mas sua série de gols nas reta decisiva do Brasileirão acabou sendo determinante para a taça.



Antes de enfrentar o São Paulo, o Flamengo vinha de seis resultados positivos. Em todos eles, com a chancela de Gabriel. Foram seis gols, além de duas assistências no 4 a 2 para o Grêmio, no Sul. Fechou sua sequência de bolas na rede definindo o triunfo na "decisão" antecipada diante do Inter.

Mas foi naquele confronto da Arena do Grêmio que o Flamengo arrancou para o título. Vinha sob desconfiança e decolou com show do camisa 9 rubro-negro. "O Brasil é vermelho e preto mais uma vez", comemorou um dos heróis do time carioca. "Só temos a agradecer a Deus por mais um título, para o grupo, nossa família e a nação."



Mesmo sem torcida no estádio do Morumbi, Gabriel simulou "agitar" a torcida. Estava radiante. Repetiu o tradicional gesto de mostrar o muque e fez questão de estar no vídeo do companheiro William Arão, ausência na decisão por lesão.



Se não for dramático, com enorme dose de angústia, não é Flamengo. Assim o meia Diego definiu o bicampeonato. O experiente meia ainda consolou o goleiro Hugo, que falhou no jogo e ainda perdeu o pai recentemente. O menino, substituto de Diego Alves, ao invés de festejar, chorava bastante e, com humildade, "pediu desculpas" pelos erros nos gols.