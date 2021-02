Arrascaeta e Gabigol Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 17:15

Rio - Boas notícias para os torcedores do Flamengo nesta segunda-feira. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o atacante Gabigol e o meia Arrascaeta amanheceram com uma situação melhor, após a vitória sobre o Corinthians. Os dois jogadores deixaram a partida contra o Timão com dores. A tendência é de ambos tenham condições de estarem em campo contra o Internacional, no próximo domingo.

O artilheiro do Flamengo, Gabigol deixou o jogo com o Corinthians com uma torção no joelho esquerdo. Nesta segunda, o atacante acordou sem inchaço no local da lesão e seguiu para o Guarujá para aproveitar o dia de folga com amigos na piscina.

O uruguaio Arrascaeta vem sofrendo dores no tornozelo direito desde a última semana e também foi liberado para repousar. O meia realizou tratamento para entrar em campo diante do Corinthians, no último domingo, e o descanso na segunda-feira foi visto como importante para recuperação completa.



Os dois jogadores serão reavaliados na reapresentação do elenco, na tarde de terça-feira, no Ninho do Urubu. A decisão de mantê-los em folga nesta segunda-feira já era um indicativo do departamento médico do clube carioca que os atletas não tiveram problemas graves.