Gabigol e Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 10:50

Rio - Campeão brasileiro, mesmo perdendo para o São Paulo, a festa do Flamengo no Morumbi teve provocação. O atacante Gabigol gravou uma live após a conquista e ironizou o atacante do Internacional, Thiago Galhardo.

"Ô, Galhardo, seu moleque, você tem que respeitar. Cheira aqui [aponta para a medalha]. Não foi campeão e não foi artilheiro", afirmou o ídolo do Flamengo.

A frase foi uma alusão a um vídeo gravado pelo ex-jogador do Vasco após a vitória do Internacional sobre o Grêmio por 2 a 1, em que ele fazia um gesto segurando o nariz e prendendo a respiração. O post foi interpretado por torcedores do Fla como uma alusão à brincadeira do "cheirinho". O atleta colorado negou.



Thiago Galhardo terminou o Brasileiro como vice-artilheiro com 17 gols. Luciano, do São Paulo, que marcou contra o Flamengo, acabou sendo artilheiro da competição ao lado de Claudinho do Bragantino, com um gol a mais.