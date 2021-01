O atacante Thiago Galhardo fez um vídeo zoando o Flamengo Reprodução

Por MH

Publicado 24/01/2021 19:32 | Atualizado 24/01/2021 19:36

Se já não bastasse a derrota do Flamengo para o Athletico Paranaense — 2 a 1, na tarde deste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba —, o atacante Thiago Galhardo usou as redes sociais para sacanear o vacilo do Mais Querido na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. O jogador, que no Rio de Janeiro, defendeu o Botafogo e o Vasco, fez uma transmissão ao vivo no Instagram ironizando o 'cheirinho' depois da vitória do Internacional sobre o Grêmio (2 a 1).

PROVOCOU?!Thiago Galhardo apareceu fazendo "cheirinho" em sua live no Instagram e não escondeu a felicidade em ver o Inter ganhando do Grêmio. O que achou, torcedor?



Crédito: TGalhardo/Instagram pic.twitter.com/GRdYtwyQvV — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) January 24, 2021

Publicidade

O jogador do Colorado é o artilheiro isolado da Série A, com 16 gols, A equipe comandada pelo técnico Abel Braga segue na liderança do Brasileirão, agora com 62 pontos, quatro a mais que o São Paulo e sete a mais que o Flamengo.