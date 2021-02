Mateus Lima após marcar pelo Sub-20 do Flamengo Marcelo Cortes/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 28/02/2021 17:52

O Flamengo divulgou a lista dos 29 atletas que disputarão o início do Campeonato Carioca 2021. Recheada de jovens e caras novas, a relação conta com um jogador de apenas 16 anos, o atacante Mateus Lima, o caçula da listagem. Apesar da pouca idade, o centroavante tem estatura de gente grande: 1,84m.

Mateus Lima chegou ao Flamengo em abril de 2019, após se destacar nas categorias de base do América-MG e pela Seleção Sub-15. Com faro de artilheiro aguçado, ótimo poder de finalização e bom posicionamento dentro da área, o atacante chamou atenção dos dirigentes rubro-negros que fizeram esforço para contratar a promessa brasileira.

Publicidade

Mateus Lima comemorando gol pelo Flamengo Marcelo Cortes/Flamengo Situação contratual A curiosidade é que o responsável por 'garimpar' Mateus foi Luiz Carlos Junior, então chefe do Departamento de Captação de jovens talentos do Flamengo. Com a saída de Eduardo Freeland, ex-Gerente de Futebol das Categorias de Base, Luiz Carlos foi promovido no último mês e assumiu o cargo deixado por Freeland.

Como tinha apenas 15 anos, Mateusão não podia assinar contrato de jogador profissional com o Flamengo. Mas, quando completou 16 anos, o estafe do atleta, a empresa TFM Agency, trabalhou para fazer com que o clube renovasse o vínculo do centroavante: compromisso até abril de 2025, com multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de 338 milhões de reais pela cotação atual.

Publicidade

O Flamengo possui 50% dos direitos econômicos de Mateus Lima e o restante continuou com o América-MG. Para adquirir a metade, o Rubro-Negro precisou pagar R$ 300 mil ao time mineiro quando ele assinou o vínculo de jogador profissional na equipe carioca. Esse foi o combinado entre as diretorias dos dois clubes quando o centroavante chegou ao Ninho do Urubu.

Embora tenha só 16 anos, Mateus Lima tem rotina de 'gente grande' no Ninho do Urubu. Desde que foi contratado pelo Flamengo, o atacante disputou a maioria das suas partidas pelo time Sub-20. Ao todo, ele entrou em campo 24 vezes, segundo o site 'ogol.com', sendo onze pelo Sub-17 e 13 pelo Sub-20, e marcou sete gols.

Publicidade

Seleção brasileira:

Mateus Lima, junto com o meia-atacante Matheus Gonçalves, foi convocado no último dia 23 pelo técnico Paulo Victor Gomes para a terceira etapa de preparação visando ao Torneio Sul-Americano Sub-17. O período de treinos será na Granja Comary, Centro de Treinamentos da Seleção Brasileira, em Teresópolis-RJ, entre os dias 8 e 18 de março.

Publicidade

Mateus Lima beijando troféu que conquistou pela Seleção Reprodução Instagram Vestir a amarelinha não é novidade na carreira de Mateus Lima. Até o momento, o jogador de 16 anos ostenta 12 convocações se juntar Sub-15, Sub-16 e Sub-17, o que faz 'scouts' de clubes do exterior sempre monitorarem o atleta rubro-negro em competições internacionais pela seleção brasileira.Apesar da qualidade, Mateusão terá que trabalhar bastante para ganhar chances com o técnico Mauricio Souza no Campeonato Carioca 2021. Além do garoto de 16 anos, outros cinco atacantes estão convocados: Rodrigo Muniz e Michael, que são do elenco profissional, e Weverton, Thiaguinho e Gabriel Barros, todos destaques do Sub-20.

Mateus Lima treinou sábado e domingo com o elenco e mostrou desenvoltura. Porém, a tendência é que Rodrigo Muniz e Weverton estejam na frente do menino prodígio rubro-negro para serem o centroavante do time.

Publicidade

*Veja abaixo a lista completa dos atletas que irão iniciar o Estadual 2021.

Veja a lista de atletas do Flamengo que iniciará a disputa do Carioca 2021. Mauricio Souza será o treinador. pic.twitter.com/LGSbBprkPs — Venê Casagrande (@venecasagrande) February 28, 2021

Publicidade

Nesta segunda-feira, às 15h, os atletas Matheuzinho, João Gomes, Natan, Rodrigo Muniz e Gabriel Batista se apresentam para iniciar os treinos junto à equipe sub-20 que disputará os primeiros jogos do Estadual. Pepê, Michael e Hugo Moura serão incorporados na próxima quinta-feira.