Dirigentes do Flamengo pagam promessa Reprodução Papparazo Rubro-Negro

Por Venê Casagrande

Publicado 28/02/2021 16:39 | Atualizado 28/02/2021 16:40

Inúmeros torcedores do Flamengo confessaram nas redes sociais que fizeram promessa em caso de título do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro 2020. Com o objetivo alcançado, chegou a hora de os juramentos serem colocados em prática. Neste domingo, o presidente Rodolfo Landim e o diretor de futebol Bruno Spindel cumpriram o pacto: caminhar do CT Ninho do Urubu, localizado em Vargem Grande, na Zoa Oeste do Rio de Janeiro, até a Paróquia São Judas Tadeu, no Cosme Velho, na Zona Sul da cidade.

O percurso de quase 46km, segundo o aplicativo 'google maps', rendeu aos dois dirigentes rubro-negros mais de oito horas de caminhada. Landim e Spindel chegaram ao Ninho do Urubu por volta das 5h, tomaram um café reforçado e saíram em busca do objetivo: chegar à igreja que leva o nome do padroeiro do Flamengo. Na companhia de seguranças do clube, que fizeram o mesmo trajeto, os mandatários não pararam nenhuma vez sequer para não perder o ritmo.

Publicidade

Durante o trajeto, torcedores não pouparam no apoio. Seja por aplausos e até mesmo pedido para foto e vídeo. Landim e Spindel deram atenção, mas sem pausar as passadas. Motivo? Para não perder o ritmo.

"Não posso parar. Não posso parar. Se eu parar, vou sentir dores", brincou Landim com um torcedor.

Publicidade

Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, encontrou os dois dirigentes na Praia da Barra da Tijuca e caminhou com os dois companheiros de diretoria por cerca de 20 minutos. Outro membro da cúpula que percorreu por alguns metros com Landim e Spindel foi Gustavo Oliveira, vice de marketing e comunicação, mas foi em São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Ao chegar à Paróquia, Landim se emocionou e se ajoelhou dentro da igreja. O presidente do Flamengo demonstrou gratidão aos seguranças que estiveram presente na difícil missão de cumprir a promessa e abraçou cada um dos funcionários.

Publicidade

De promessa cumprida e planejamento feito, a temporada 2021 começa para Rodolfo Landim e Flamengo. Nesta terça-feira, o Rubro-Negro estreia no Campeonato Carioca diante do Nova Iguaçu, às 21h30, no Maracanã. Sob o comando de Mauricio Souza, o time da Gávea terá um elenco mesclado com garotos do Sub-20 e alguns atletas do profissional Veja abaixo a lista.