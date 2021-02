Flamengo

Lille estende contrato com Thiago Maia por mais um ano após aceitar renovar empréstimo do volante ao Flamengo

Vínculo do volante com o time francês iria até junho de 2022, novo prazo do compromisso do jogador com o Rubro-Negro carioca; agora vai até junho de 2023

Publicado 27/02/2021 22:19 | Atualizado há 16 horas