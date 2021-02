Rodrigo Caio em processo de transição no Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 28/02/2021 10:40

Rio - A temporada de Rodrigo Caio foi marcada por algumas lesões que o tiraram de boa parte dos jogos do Flamengo. Na reta final do Campeonato Brasileiro, o zagueiro rubro-negro, conseguiu driblar os problemas físicos e ajudar o time a conquistar o octacampeonato, em pleno Morumbi.

Em entrevista ao "ge", o defensor comentou as lesões sofridas em 2020 e a sensação de vencer um título por um outro clube no estádio do São Paulo.



"Eu vivi muitas coisas ali dentro (Morumbi). Quando cheguei ao Morumbi, passou um filme na minha cabeça. Foram sete, oito anos vestindo aquela camisa. Eu estava entrando para fazer história pelo Flamengo, e para mim isso é o que mais importa, deixo isso bem claro. Quando cheguei no Flamengo, foi um momento-chave na carreira, eu sabia que era uma oportunidade de ouro que eu tinha que agarrar com unhas e dentes”, disse.

"Hoje sim eu me enxergo como um jogador que dentro de campo consegue liderar, fazer com que os outros jogadores tenham mais confiança. Essa temporada foi fundamental para que eu pudesse desenvolver ainda mais essa questão, por mais que tenha sido desgastante na parte física, o que me deixou triste. Não consegui ajudar em campo. Meu emocional foi afetado. Poderia ajudar muito, e vi o quanto eu era importante. Mas voltei na reta final e isso me deixa feliz. Mas sempre enaltecendo o coletivo, que é o mais forte", completou.

Rodrigo também exaltou a força do elenco e como eles conseguiram recuperar a força coletiva de 2019, ano no qual o clube venceu quase tudo que disputou. "Falam que o Flamengo investiu milhões, que só tem craques… São muitos mesmo, jogadores de Seleção, mas para mim, quando resgatamos a força coletiva de 2019, fomos muito fortes. Quase imbatíveis", afirmou.