Tite Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 18:55

Rio - Tite, técnico da seleção brasileira, elogiou Gerson, volante do Flamengo, no evento da CBF em que premiou os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. O treinador garantiu que o meia está no radar da Amarelinha.

Além dele, o treinador da Seleção citou outros jogadores do clube da Gávea como Gabigol, Éverton Ribeiro, Rodrigo Caio e até Filipe Luís, de 34 anos.



"Os atletas, o Gerson inserido, estão mantendo uma regularidade e um padrão alto de desempenho. O que é importante para dar consistência. Assim como a afirmação do Gabigol, Éverton Ribeiro, Rodrigo Caio, para falar de outros jogadores do Flamengo. Tem o Filipe Luís, com 34 anos, que a gente vê a qualidade individual que tem", explicou Tite.