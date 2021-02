Por Lance

Publicado 28/02/2021 14:25 | Atualizado 28/02/2021 14:44

Rio - O Flamengo oficializou a lista de relacionados para os três primeiros jogos no Campeonato Carioca, que serão realizados enquanto o grupo principal estará de recesso. O clube informou que, a partir desta segunda-feira, Matheuzinho, João Gomes, Natan, Rodrigo Muniz e Gabriel Batista se apresentam para iniciar os treinos junto ao time sub-20 que disputará as rodadas iniciais do Estadual.

Pepê, Michael e Hugo Moura (de volta após ser emprestado ao Coritiba) serão incorporados nesta quinta e também serão treinados por Maurício Souza, o técnico do sub-20 do Fla que também estará à frente da equipe profissional até a volta de Rogério Ceni e seus respectivos comandados.O restante do elenco voltará às atividades 15 de março, um dia após o confronto contra o Fluminense, pela terceira rodada do Carioca.Cabe lembrar que a estreia do Flamengo no Estadual será já nesta terça-feira, em duelo contra o Nova Iguaçu, no Maracanã.Veja a lista de relacionados para as três primeiras rodadas:GoleirosGabriel BatistaJoão FernandoMatheusBrunoLateraisMatheuzinhoLuanLuís GustavoRamonÍtaloZagueirosBruno VianaNogaOtavioNatanMilaniVolantesJoão GomesDaniel CabralRichardLucas AndréHugo MouraMeiasMaxYuriLázaroPepêAtacantesRodrigo MunizWevertonMateus LimaThiaguinhoGabriel BarrosMichaelOS JOGOS ATÉ A VOLTA DO GRUPO PRINCIPAL2/3 - Flamengo x Nova Iguaçu (Maracanã) - 21h306/3 - Macaé x Flamengo (indefinido) - 18h14/3 - Flamengo x Fluminense (Maracanã) - 18h