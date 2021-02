Léo Pereira Paula Reis / Flamengo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 17:18

Rio - O zagueiro Léo Pereira aproveitou sua folga após o título brasileiro do Flamengo de forma inusitada. Neste fim de semana, o defensor passou por um procedimento estético com o intuito de diminuir o tamanho de suas orelhas.

Léo passou por um tratamento chamado de “earshutt”, que tem o intuito de corrigir orelhas de abano. Toda técnica é feita em consultório, sem a necessidade de cortes, e leva em média 40 minutos.

Léo Pereira passou por procedimento para diminuir tamanho das orelhas Reprodução Confira o resultado:

Léo Pereira terá tempo para curtir seu novo visual. O elenco principal do Flamengo está de folga e só se reapresenta no dia 15 de março. As exceções serão Michael, Pepê, Bruno Viana, Hugo Moura, Matheuzinho, Rodrigo Muniz e João Gomes, que reforçarão a equipe sub-20 nas primeiras rodadas do Carioca.