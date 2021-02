Dirigentes do Flamengo pagam promessa Reprodução Papparazo Rubro-Negro

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 11:40

Rio - Muitos torcedores do Flamengo fizeram suas promessas visando a conquista do octacampeonato brasileiro. Entre eles, está Rodolfo Landim, presidente do clube. Neste domingo, ele e o dirigente Bruno Spindel, caminharam do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, até a Paróquia de São Judas Tadeu, no Cosme Velho.

Os dois começaram a caminhada por volta das 6h. A distância do Ninho à Paróquia é de cerca de 33,8 km.



"Temos que agradecer ao santo das causas impossíveis por ajudar o Flamengo. Nossas chances estavam reduzidas", declarou Landim, ao canal 'Paparazzo RN'.



Na altura da praia do Recreio, Marcos Braz se juntou aos dois dirigentes rubro-negro, e aproveitou para alfinetar o Internacional.

"Octa é no campo", alfinetou Braz.