Ingrid Guimarães Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 21:18 | Atualizado 26/02/2021 21:20

Ingrid Guimarães ficou feliz com o título do Flamengo e, para comemorar, resolveu publicar uma foto com a camisa da equipe. O problema foi que a atriz bebeu além da conta e postou uma foto de Dani Bananinha por engano.

fotogaleria

Publicidade

Após perceber o erro, Ingrid foi aos Stories explicar o que aconteceu. "Tomei uns vinhozinhos e decidi postar uma foto minha com a blusa do Flamengo. Coloquei no Google 'Ingrid Guimarães' e 'Flamengo'. Entrou uma foto da Dani Bananinha com a minha legenda embaixo. E eu, doida, peguei a foto e postei", contou.

"Ficou todo mundo me falando 'você está linda, mas está a cara da Dani Bananinha'. E eu respondia agradecendo, mas aí a Dani respondeu. Quando eu fui olhar, era a Dani Bananinha. Quer dizer, se beber não poste", brincou.

Publicidade

Ingrid manteve a foto publicada, mas trocou a legenda. "Sem óculos coloquei a foto da musa achando que era eu. Interna?".