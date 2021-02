Um Príncipe em Nova York 2 Divulgação/Amazon Prime Video

Rio - Eddie Murphy decidiu justificar sua decisão de vetar Michael B. Jordan do filme "Um Príncipe em Nova York 2". O ator disse em entrevista ao jornal "New York Times" que partiu de Ryan Coogler a ideia de ter Jordan como intérprete do filho do personagem, mas não aceitou a proposta porque imaginou que mudaria o rumo da produção.



“O Coogler teve a ideia do Michael B. Jordan viver o meu filho, mostrando ele em busca de uma esposa em Nova York”, contou. “Mas aí o filme seria sobre o filho e também já tínhamos contado essa história”, completou. Coogler dirigiu Jordan em "Fruitvale Station", "Creed" e "Pantera Negra".