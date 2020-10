Luana Piovani reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado há 2 horas

Luana Piovani se submeteu a um procedimento estético no rosto que removeu 75 linhas de expressão. A atriz mostrou detalhes do resultado através do Instagram, neste domingo.

"Ficou um micro hematoma aqui, mas olha que discreto, eu tomei várias picadas no rosto. Vou mostrar para vocês os efeito, aqui tem um pouco de movimento, mas deve travar, porque ainda leva um tempinho para fazer efeito. E o bravo? bem levinho. Pronto, viram", comentou. "Ficou um micro hematoma aqui, mas olha que discreto, eu tomei várias picadas no rosto. Vou mostrar para vocês os efeito, aqui tem um pouco de movimento, mas deve travar, porque ainda leva um tempinho para fazer efeito. E o bravo? bem levinho. Pronto, viram", comentou.

A atriz ainda revelou o motivo de ter feito o procedimento. "Essas 75 linhas aqui... Vamos tirar esse bravo aqui, que está muito bravo", disse ela, mostrando as marcas entre as sobrancelhas "Aqui vai dar uma seguradinha perto da pálpebra, que já está caindo", avaliou.