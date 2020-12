Por O Dia

Publicado 11/12/2020 15:51 | Atualizado 11/12/2020 15:52

fotogaleria

Luciana Gimenez tem curtido um novo hobbie: andar de bicicleta por aí. Nesta sexta-feira (11), a apresentadora compartilhou um registro de uma pedalada durante a manhã, com direito a traje de ciclista e tudo."Quem aí gosta de pedalar? Tem sido uma atividade que estou AMANDO", disse ela na legenda da foto, postada no Instagram.Os seguidores adoraram o registro e aproveitaram para fazer uma brincadeira com o tamanho da apresentadora. "Dois metros de perna", brincou um fã. "Olha, agora deu pra ter noção do tamanho das suas pernas", disse outro seguidor. Vale lembrar que Luciana tem 1,81m de altura!