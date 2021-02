Xuxa no Visitando o passado reprodução da TV Globo

Rio - Xuxa Meneghel se emocionou muito durante quadro 'Visitando o Passado', do Caldeirão do Huck, neste sábado. A apresentadora foi homenageada com uma réplica do apartamento que ela morou com a família, dos 7 aos 17 anos, em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio.

"Cara, igualzinho. Ah, meu Deus, a minha mãe me esperava aqui (choro). É igual! Gente, igual, o tamanho, tudo. Poxa, Lu, não faz isso", falou Xuxa, às lágrimas.

Acompanhada de Sasha e Junno Andrade, a loira relembrou alguns momentos que passou no imóvel. "Ela (sua mãe, Alda) preparava o prato de todo mundo e o que as pessoas não comiam, depois ela comia. Isso para mim era muito ruim. Ver a minha mãe fazendo isso. Ela servia o meu pai primeiro (emocionada), depois ela comia o que sobrava", lembrou a apresentadora, que começou a trabalhar cedo para que situações como essa não se repetissem.

"Busquei trabalho com 12/13 anos, porque queria dar pra ela presentes, uma vida melhor, queria dar comida para ela, porque sempre gostou de pão. Tinha uma padaria na frente do nosso prédio. Ela sentia o cheiro de pão quente e falava que adorava. Nossa, queria muito dar o melhor para ela. A minha vontade de trabalhar cedo foi para poder dar coisas para a minha mãe", desabafou.

Na atração, a Rainha dos Baixinhos ainda contou como era sua relação com o pai. "A gente o chamava de seu Meneghel, e até brincava: 'Bom dia, seu Meneghel' e batia continência para ele. Quando estávamos em casa, a minha mãe falava: 'Não faz barulho porque o seu Meneghel veio do trabalho e precisa dormir. Minha mãe cuidava muito. Tinha uma rigidez militar da porta para dentro também. Ele só abraçava a gente no Natal. Uma vez, lembro da cena que fui abraça-lo e ele perguntou o que eu queria: 'Você está me abraçando porque quer alguma coisa'. Aí, eu não fiz mais isso".

Sua mãe, no entanto, minimizava o jeito rude de seu Meneghel. "Minha mãe dizia: 'Ele não recebeu, ele não sabe dar'. Eu vejo que a minha mãe também não recebeu. E ela só sabia dar. Ela não queria que a gente sentisse raiva dele. Dizia: 'Ele trabalha muito, por isso que ele não está presente'. Ele nunca foi em nenhuma comemoração do colégio, Dia dos Pais eu nunca o vi com a gente, nunca em uma formatura, nunca, nunca...", lamentou.

Abuso

Durante o bate-papo com Luciano Huck, Xuxa falou dos abusos que sofreu no passado. "Muita coisa aconteceu nesse apartamento... Alguns abusos, se não aqui, em lugares próximos... Por que eu resolvi falar? Porque senti que tendo uma filha, não queria que ela passasse pelo que eu passei. Achei que se eu colocasse para fora, ela ia ter mais confiança de falar coisas para mim", comentou ela.

A loira deixou claro que foi difícil falar sobre o ocorrido com sua mãe. "Demorei muito para falar para minha mãe. Uma das coisas que aconteceu, eu colocando isso para fora, era que o abuso não foi feio comigo porque eu sobrevivi a isso, só que quando imaginei o que eu passei, a Sasha passando, fiquei tão revoltada e pensei: 'Não foi certo o que eu passei'. Me sentia culpada. Isso não cicatriza, você convive diariamente. Passei por vários tipos de abusos. Quem é abusado costuma se sentir sozinho no mundo. E você não está sozinho! Eu faço parte do seu sofrimento. Muita gente me enganou, e digo para Sasha: 'Aprende com os meus erros.'"