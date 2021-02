Por IG - Gente

Publicado 27/02/2021 17:20

Rio- Aos 87 anos, Francisco Cuoco está longe das novelas desde 2018, quando atuou em 'Segundo Sol'. Em entrevista no 'Conversa com Bial', da última sexta-feira, o veterano da Globo disse que enfrentou uma depressão durante a pandemia do novo coronavírus.

"Devagarinho, com ajuda dos filhos, eu fui me recuperando. Acho que hoje em dia estou bem melhor", contou o ator a Pedro Bial.

Ele ainda disse durante a entrevista que pretende voltar a atuar quando a pandemia terminar. "Eu não tenho encontrado algo que substitua toda aquela atividade, toda aquela entrega, aquela dedicação. Eu gostaria de em algum momento estar fazendo novela novamente. Acho que ainda tenho vigor para isso".