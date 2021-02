Fernanda Gentil no Domingão do Faustão reprodução do instagram

Publicado 27/02/2021 15:35

Rio - Fernanda Gentil, de 34 anos, fez uma grande homenagem a Fausto Silva, o Faustão, através de seu Instagram, neste sábado. A apresentadora contou que desmarcou um compromisso importante para poder participar do Ding Dong, do 'Domingão'. Ela ainda teceu vários elogios ao apresentador em seu relato.

"Essa correria toda é muita loucura né? É filho, esposa, casa, cachorro, estreia de programa....e no meio dela surge um convite pra participar do Ding Dong do Faustão - uma semana antes da estreia do Se Joga, ou seja, melhor palco pra divulgar o programa, impossível. Acontece que a gravação seria no mesmo dia de uma entrevista muito legal, inédita e também importante pra estreia do programa (defina “sinuca de bico”). Deu tudo certo! Remarcamos a entrevista, e fui pro Faustão. E só quando pisei naquele palco e olhei pra ele, assimilei: Deus me deu a honra de estar ali, na frente de um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, no último ano dele em ação. Aliás, já disse isso algumas vezes; ver algumas pessoas em ação, pra mim, é uma aula. Faustão dá aula. E eu, como jornalista, não poderia perder uma aula dessas", começou ela.

Em seu relato, a jornalista voltou a falar da saída de Faustão das grades da Globo no fim deste ano e relembrou alguns momentos seus na atração. "Peço até perdão por talvez estar meio “fora do ar” no programa deste domingo. É que de fato, o filme passou na cabeça em tempo real enquanto eu estava ali. O Faustão tá se despedindo em 2021. Depois de ter revelado inúmeros talentos, de ter batido infinitos recordes de audiência, de ter entrevistado centenas de artistas mundiais, é verdade...mas o número que ele tem em maior quantidade, nesses 50 anos de carreira, sem dúvida nenhuma, é esse: o de elogios feitos. Faustão construiu, diante dos nossos olhos, com muito suor, esforço e trabalho, o holofote que tem hoje nas mãos. E sabe o que ele faz? Ilumina outras pessoas. Eu posso provar: a primeira vez que fui no Domingão ele me fez uma surpresa (uma ligação do Junior). Na segunda, abriu espaço para que eu fosse premiada no Melhores do Ano na categoria repórter jornalismo disputando com duas referências pra mim, Caco Barcelos e Ernesto Paglia. Depois fui jurada da dança, perdi no ding dong 3 vezes e ganhei uma! É nesse Domingo".

Por fim, ela escreveu: "Obrigada, Faustão... isso tudo é só pra contar a minha pequena, mas intensa - e inesquecível pra mim - história com você. Se a multiplicarmos por milhões e elevarmos à máxima potência, temos o tamanho do seu impacto na vida das pessoas; das que te assistem e das que te conhecem".