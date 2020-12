Brazil's Neymar listens to the national anthem during the 2022 FIFA World Cup South American qualifier football match against Bolivia at the Neo Quimica Arena, also known as Itaquerao, in Sao Paulo, Brazil, on October 9, 2020, amid the COVID-19 novel coronavirus pandemic. (Photo by Buda Mendes / POOL / AFP) AFP

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 13:57 | Atualizado 26/12/2020 14:04

Após a polêmica festa do humorista Carlinhos Maia, que acabou com diversas pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, chegou a vez de Neymar preparar sua reunião de Réveillon. Segundo o colunista Ancelmo Góis, para evitar confusão, as devidas medidas foram tomadas: celulares não serão permitidos na comemoração, que começou na sexta-feira e vai até a virada do ano.

Anda segundo o colunista, o craque do PSG construiu um anexo com proteção acústica para evitar chamar atenção da vizinhança. A festa rola em Mangaratiba, no litoral do Rio. Com sua atual mansão em reforma, o jogador alugou uma outra casa nas proximidades com diárias de R$ 6 mil. A mansão tem cinco quartos, piscina, churrasqueira, numa área de cinco mil metros quadrados.



Publicidade

Entre os convidados para a balada de Réveillon, estão os "parças", a irmã Rafaella Santos e a influenciadora digital Camila Loures, que estava por entre a festa de Carlinhos Maia na semana passada.