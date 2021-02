Xuxa e eliana blad Meneghel/ divulgação

Publicado 26/02/2021 20:48

Rio - Xuxa gravou uma participação no programa Eliana, do SBT, nesta sexta-feira. Os detalhes foram compartilhados pela mãe de Arhur e Manuela no Instagram Stories. Enquanto mostrava os papéis da entrevista com Xuxa, Eliana comentou: “Olha só quem hoje eu vou entrevistar! E toda a vez que eu vou fazer uma entrevista, olha o tanto de pesquisa. Muitas leituras, nosso roteiro…”, disse ela, que continuou: “Amiga, já já estou chegando aí no Rio, tá? Vai ser lindo, como você!”.

Além de um grande bate-papo, as duas ainda resolveram reproduzir capas de discos uma da outra. Hugo Gloss compartilhou com exclusividade a imagem, feita por Blad Meneghel', no Instagram. Nela Eliana aparece com o lookinho de Xuxa no “XSPB 5 - Circo”. Já Xuxa se caracterizou com direito famoso chapeuzinho para a capa do “Eliana”, de 1996!

O encontro das loiras vai ao ar no dia 7 de marco programa Eliana.