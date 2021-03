Caio Blat surge barbudo no Vidigal Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 14:34

Rio - Caio Blat está de visual novo. O ator postou no Instagram, nesta quinta-feira, uma foto em que aparece com uma barba enorme no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio. "Segunda casa. Grupo Nós do Morro", escreveu Caio na legenda da imagem.

O novo visual do ator dividiu opiniões. "Tira essa barba. Cruzes", disse uma seguidora. "Que barba é essa?", perguntou outra pessoa. Mas também teve elogios. "Lindo como sempre", disse uma admiradora. "Não envelhece, vida longa", comentou outra pessoa. "Eu doido por um bigodão e olha ele...", brincou um internauta.