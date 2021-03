Gusttavo Lima e Andressa Suita reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 13:51 | Atualizado 05/03/2021 14:15

Rio - Andressa Suita usou seu Instagram Stories para comentar a nova decoração do rancho do ex-marido Gusttavo Lima, na noite de quinta-feira. O cantor decidiu colocar sua Ferrari de R$ 1,3 milhão no meio da sala.

"O que acontece com a casa quando o casal se separa e o pai das crianças continua morando... Que bom... Temos um carro no meio da sala", brincou ela ao mostrar uma imagem do veículo no local.

Os internautas logo levantaram a hipótese dos dois terem voltado a morar juntos. Mesmo após terem sido vistos juntos várias vezes, os dois também não confirmaram uma reconciliação.

Andressa e Gusttavo anunciaram a separação em outubro de 2020. Os dois têm dois filhos: Gabriel e Samuel.