Rihanna exibe corpão de lingerieReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 18:15 | Atualizado 02/06/2021 18:16

Rio - Enquanto não lança seu tão aguardo nono álbum, Rihanna presenteia seus fãs de outras formas. Nesta quarta-feira (2), a cantora divulgou as primeiras fotos de seu ensaio para a capa da Vogue italiana desse mês. Seguindo uma linha "DIY - Do It Yourself" (faça você mesmo), a publicação deu total liberdade criativa para a artista preparar a capa da edição.

“Nunca tínhamos pedido ao protagonista para fazer tudo sozinho: posar, fotografar, escolher a roupa que vestir", comentou o diretor da revista, Emanuele Farneti. "Se houvesse um momento certo para esse novo experimento, só poderia ser a questão DIY, e não poderia haver assunto melhor do que Rihanna – tantas vezes nas capas, mas nunca como desta vez na versão em que ela e apenas ela optou por se mostrar, sem filtros e mediações”, declarou.

Poucos minutos após publicar a primeira foto, Rihanna já arrancou diversos elogios de seus fãs. "Nossa rainha do DIY", comentou um seguidor. "Ninguém faz como a Rih", escreveu o perfil da Def Jam Records, gravadora que tem contrato com a artista. "Se quer algo bem feito, faça você mesma", destacou um internauta.

