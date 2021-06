Sula Miranda - Reprodução/Instagram

Sula MirandaReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 14:58

Rio - Aos 57 anos, Sula Miranda surpreendeu seus fãs com a revelação de que está sem sexo desde 2007. Em entrevista ao site "Notícias da TV", a cantora explicou que não concorda com o sexo fora do casamento e se comparou à sacerdotisa Quirá, personagem que interpreta na novela "Gênesis", da Record TV.

fotogaleria

Publicidade

"Eu quero compromisso e, hoje em dia, ninguém quer. As pessoas só querem ficar. Essa coisa de 'dorme na minha casa, depois durmo na sua'... Estou fora! Para mim, tem que ser à moda antiga", afirmou a artista, que é irmã de Gretchen. A "rainha dos caminhoneiros" até brinca com seu período de abstinência: "Parei de contar", afirmou .

A cantora estreou na televisão em "Gênesis" e aponta suas semelhanças com a sacerdotisa que interpreta. "A Quirá tem o compromisso com a fé dela, e é o mesmo que eu tenho com a minha fé. No caso dela, ela não vai se casar nunca porque já é casada com o deus dela. Eu não, porque o dia que Deus me mandar um abençoado, eu caso", brincou a artista evangélica.

Publicidade

Na trama da novela, Quirá enfrenta o dilema de se apaixonar pelo general Ficol, vivido por Joelson Medeiros, mas ter o dever de preservar sua virgindade. "O casamento dela é com o sacerdócio. E é um desafio porque tem esse Ficol que quer ficar com ela. Ela tem que resistir, pois no fundo gosta dele. Mas o bacana é isso: essa fidelidade e compromisso dela com o sacerdócio. Isso está acima do que ela sente; ou seja, ela é temperança, razão e sabedoria", comentou a artista.