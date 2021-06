Tarso Brant faz implante capilar aos 28 anos - Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 13:40

Rio - Tarso Brant se juntou ao time de famosos adeptos ao implante capilar, que já conta com MC Livinho Malvino Salvador . O ator, que é um homem transexual, explicou que sua queda de cabelo se intensificou com o uso de testosterona durante a transição de gênero, mas está relacionada a uma característica de família.

"A minha queda de cabelo, além de ter sido um pouco acelerada pelo uso da testosterona, ela vem de um fator genético da minha família: a alopecia androgenética (calvície). É a tendência da queda de cabelo de acordo com a longevidade", contou o ex-"De Férias com o Ex" em seus Stories do Instagram.

De acordo com Tarso, a técnica utilizada foi a FUE, em que os folículos capilares são removidos um a um e implantados da mesma forma. É processo que pode ser dolorido, por isso o artista foi sedado durante o procedimento. "Foi muito tranquilo. Eu tomei um remedinho, uma sedação via oral. Apaguei e acordei só no final", disse o ator.