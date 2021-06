Gil do Vigor e Lázaro Ramos - Reprodução

Publicado 02/06/2021 11:25 | Atualizado 02/06/2021 11:43

Rio - Ai, Brasil, não tem jeito. Por onde Gilberto, o Gil do Vigor, passa, é sucesso na hora. Após ser elogiado por diversas celebridades, inclusive Péricles, que recebeu o ex-BBB em sua casa, o economista ganhou uma homenagem de ninguém mais, ninguém menos que Lázaro Ramos. Os dois se conheceram por acidente, em um voo, e o ator se admirou com a personalidade do jovem.

"E eis que depois de muito tempo sem entrar num avião, precisei ir a São Paulo por causa da série 'Aruanas' e do programa 'Altas Horas'. Tava tenso no retorno, tomando todos os cuidados, de máscara, álcool em gel no bolso, mas ainda assim, da aquela agonia. E eis que quando me sento, olho pro lado e encontro ele: Gil do Vigor!!! Conversamos da hora que sentei a hora que sai e notei de pertinho que ele é muito gente boa mesmo! Obrigado @gilnogueiraofc pela companhia e por ter me tranquilizado! Vigoreiiii!!!", escreveu o ator em suas redes sociais.



